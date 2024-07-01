Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:30, 1 июля 2024Забота о себе

Раскрыты способы выспаться в аномальную жару

Сомнолог Кудинов: в жару перед сном можно ополаскиваться холодной водой

Фото: Iuliia Pilipeichenko / Shutterstock / Fotodom

Оптимальная температура помещения для сна составляет около 21 градуса тепла. Кроме того, в нем должен быть влажный воздух, рассказал сомнолог Павел Кудинов. Способы выспаться в аномальную жару он раскрыл в беседе с NEWS.ru.

Перед сном в жару при отсутствии кондиционера он посоветовал ополаскиваться холодной водой. «Во второй половине дня можно зашторить окна, чтобы сильно не нагревалось помещение, а днем можно использовать плотные шторы и создать аналог блэкаута, чтобы снизить световой поток», — сказал врач.

Сомнолог уточнил, что любые прогулки на свежем воздухе и физическая активность облегчат процесс засыпания. Кудинов объяснил это тем, что во время прогулок в голову приходит меньше плохих мыслей, а при физической активности сжигается адреналин, и у человека уменьшается тревога перед сном.

Материалы по теме:
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022

Ранее Кудинов назвал способ легко и быстро наладить сон после отпуска. Кудинов призвал начинать подготовку как минимум за пять дней. Она заключается в том, чтобы каждый день сдвигать время подъема на час раньше.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      В Греции пилот истребителя катапультировался после посадки

      Зеленский оказался недоволен новым главкомом ВСУ

      Дети волонтеров из российского региона купили машину бойцам СВО

      Появились подробности о скандальной речи выпускницы российского колледжа

      Человек-собака нашел друга другой породы и попал на видео

      В сети восхитились внешностью 46-летней Любови Толкалиной в бикини

      Российские корабли вооружат «Панцирями» для борьбы с дронами

      Популярный российский комик посетил США и раскрыл минус страны

      Европейского техногиганта передали кредиторам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше