Раскрыты способы выспаться в аномальную жару

Сомнолог Кудинов: в жару перед сном можно ополаскиваться холодной водой

Оптимальная температура помещения для сна составляет около 21 градуса тепла. Кроме того, в нем должен быть влажный воздух, рассказал сомнолог Павел Кудинов. Способы выспаться в аномальную жару он раскрыл в беседе с NEWS.ru.

Перед сном в жару при отсутствии кондиционера он посоветовал ополаскиваться холодной водой. «Во второй половине дня можно зашторить окна, чтобы сильно не нагревалось помещение, а днем можно использовать плотные шторы и создать аналог блэкаута, чтобы снизить световой поток», — сказал врач.

Сомнолог уточнил, что любые прогулки на свежем воздухе и физическая активность облегчат процесс засыпания. Кудинов объяснил это тем, что во время прогулок в голову приходит меньше плохих мыслей, а при физической активности сжигается адреналин, и у человека уменьшается тревога перед сном.

Ранее Кудинов назвал способ легко и быстро наладить сон после отпуска. Кудинов призвал начинать подготовку как минимум за пять дней. Она заключается в том, чтобы каждый день сдвигать время подъема на час раньше.