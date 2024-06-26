Назван способ легко наладить сон

Сомнолог Кудинов призвал постепенно восстанавливать режим сна после отпуска

Врач-сомнолог Павел Кудинов назвал способ легко и быстро наладить сон после отпуска. Совет специалиста приводит NEWS.ru.

Кудинов отметил, что во время отпуска большинство людей не соблюдают обычный режим: они позже ложатся спать и позже просыпаются. Если этот сдвиг составляет час или около того, то втянуться в рабочий ритм будет нетрудно, говорит врач. Однако если за время отдыха сформировалась привычка вставать на пять часов позже, то к будням следует начать готовиться заранее и постепенно восстанавливать режим.

Кудинов призвал начинать подготовку как минимум за пять дней. Она заключается в том, чтобы каждый день сдвигать время подъема на час раньше. Ко дню выхода на работу организм вновь привыкнет рано просыпаться, и первая трудовая неделя после отдыха пройдет намного проще, считает сомнолог.

Ранее психолог-диетолог Анна Ивашкевич предупредила, что последний прием пищи должен быть не менее чем за три часа до сна. По ее словам, если переедать на ночь, будет возникать ощущение тяжести.