Россиян предупредили о вреде позднего ужина

Диетолог Ивашкевич: последний прием пищи должен быть за три часа до сна

Если поесть перед сном, то еда может создать ощущение тяжести, которое будет сохраняться всю ночь и следующий день, считает психолог-диетолог Анна Ивашкевич. О вреде позднего ужина она предупредила в беседе с NEWS.ru.

Ивашкевич считает, что последний прием пищи должен быть примерно за три часа до сна. Этого времени, по ее словам, как раз хватит, чтобы еда попала из желудка в кишечник и начался активный процесс пищеварения. Специалистка также отметила, что ночью организму проще получать полезные микроэлементы и витамины.

По словам Ивашкевич, из-за ночных перееданий может появиться тошнота.

Ранее врач-кардиолог и терапевт Людмила Саламатина назвала средиземноморскую диету лучшим вариантом питания для предотвращения хронических заболеваний. Она уточнила, что такой рацион включает потребление большого количества фруктов, овощей, рыбы, оливкового масла, цельнозерновых продуктов и бобовых.