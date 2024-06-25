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18:22, 25 июня 2024Забота о себе

Россиян предупредили о вреде позднего ужина

Диетолог Ивашкевич: последний прием пищи должен быть за три часа до сна

Фото: Travis Yewell / Unsplash

Если поесть перед сном, то еда может создать ощущение тяжести, которое будет сохраняться всю ночь и следующий день, считает психолог-диетолог Анна Ивашкевич. О вреде позднего ужина она предупредила в беседе с NEWS.ru.

Ивашкевич считает, что последний прием пищи должен быть примерно за три часа до сна. Этого времени, по ее словам, как раз хватит, чтобы еда попала из желудка в кишечник и начался активный процесс пищеварения. Специалистка также отметила, что ночью организму проще получать полезные микроэлементы и витамины.

По словам Ивашкевич, из-за ночных перееданий может появиться тошнота.

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      Екатерина Улитина
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