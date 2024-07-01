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15:31, 1 июля 2024Из жизни

Расправившегося с братом и сестрой преступника арестовали через 34 года

В США убийцу брата и сестры арестовали через 34 года после преступления
Kenneth Perry

Kenneth Perry. Фото: DeKalb County District Attorney

В США арестовали преступника, который расправился с братом и сестрой в их доме 34 года назад. Об этом сообщает People.

43-летнюю Памелу Самптер и 46-летнего Джона Самптера из округа Де-Калб, штат Джорджия, обнаружили у них в квартире 15 июля 1990 года. Мужчине врачи помочь уже не могли, а женщина находилась в тяжелом состоянии. Она рассказала, что на них набросился вооруженный ножом неизвестный, которого Самптер пригласил домой. Кроме того, преступник изнасиловал пострадавшую после нападения. За жизнь женщины медики боролись больше двух недель, однако ее раны оказались слишком серьезными.

До начала 2024 года преступление раскрыть не могли. В феврале образец ДНК преступника загрузили в базу данных. Он совпал с образцом человека, который изнасиловал женщину в Детройте в 1992-м. Тогда она отказалась писать на него заявление, так как он был ее возлюбленным. Злоумышленником оказался Кеннет Перри, которому сейчас 55 лет.

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В июне мужчину арестовали. 25-го числа ему были предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям. «Прошло больше 30 лет с тех пор, как с моими братом и сестрой случился этот кошмар. Теперь дело наконец закрыто», — отреагировал на информацию о задержании преступника Джеймс Самптер.

Ранее сообщалось, что в США полицейские арестовали мужчину, который расправился с матерью своей бывшей девушки в 2001 году. Преступника также удалось задержать благодаря ДНК-исследованию.

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      Никита Савин
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