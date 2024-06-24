Расправившегося с женщиной преступника поймали через 23 года

People: мужчину из США арестовали за совершенное в 2001 году убийство

В США полицейские арестовали мужчину, который расправился с матерью своей бывшей девушки 23 года назад. Об этом пишет People.

В начале мая 2001 года Лесли Прир из Вашингтона, округ Колумбия, не явилась на работу. Коллеги забеспокоились и оповестили полицию. Женщину со следами насилия нашли дома. Помочь ей было уже невозможно. Следователи собрали на месте улики и образцы ДНК, однако поймать совершившего преступление злоумышленника по горячим следам не удалось.

Дело не отправили в архив, и в 2022 году начался поиск преступника по методу исследования ДНК-генеалогии. В начале июня 2024-го эксперты вышли на 44-летнего Юджина Теодора Глигора. Дочь Лесли Прир, Лорен, рассказала, что знала его с детства, и у них даже были романтические отношения, когда обоим было по 15.

Лорен никогда не думала, что Глигор мог быть человеком, напавшим на ее мать. Более того, она случайно столкнулась с ним в ресторане летом 2023 года, и они поболтали. «Я говорила с ним. В его поведении не было ничего странного. Как можно смотреть кому-то в глаза, совершив такое? Вести себя, как будто ничего не случилось? Это что-то совершенно нереальное», — сказала женщина.

Полиция пока не раскрывает другие подробности расследования и возможные мотивы Глигора.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который расправился с пенсионеркой в 1989 году. 65-летнего Майкла Брайша из штата Огайо арестовали в связи с делом 78-летней Роуз Хнат, которое оставалось нераскрытым более 35 лет.

