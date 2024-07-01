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09:05, 1 июля 2024Экономика

Российские миллиардеры за полгода резко разбогатели

Российские миллиардеры из BBI стали богаче на 28,7 миллиарда долларов за полгода

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Состояние российских миллиардеров, входящих в рейтинг 500 богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index (BBI), за полгода увеличилось на 28,749 миллиарда долларов, до 354,99 миллиарда. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет РИА Новости.

Таким образом, за указанный период рост стоимости активов богатейших граждан России составил 8,8 процента. Наиболее резко увеличилась капитализация активов у бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК (перестал быть совладельцем компаний после попадания под санкции Евросоюза) Андрея Мельниченко — на 5,76 миллиарда долларов, до 24,6 миллиарда, что позволяет ему занимать шестую строчку.

Лидером среди российских богачей остается один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, состояние которого выросло на 902 миллиона долларов, до 32 миллиардов (51 место в мире). Далее идет совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (рост — 3,54 миллиарда долларов, состояние — 28,2 миллиарда), а замыкает тройку бенефициар НЛМК Владимир Лисин (рост — 3,24 миллиарда, состояние — 27,2 миллиарда).

Также в десятку самых состоятельных россиян входят Леонид Михельсон («Новатэк», 25,8 миллиарда долларов), Алексей Мордашов («Северсталь», 25,6 миллиарда), Алишер Усманов («Металлоинвест», 19,2 миллиарда), Михаил Прохоров («Онэксим», 17,6 миллиарда), Михаил Фридман («Альфа-групп», 13,8 миллиарда), Дмитрий Рыболовлев (12,4 миллиарда).

Состояние миллиардеров рассчитывается на основании стоимости акций компаний, в которых у них есть доли, или оценок активов. Статус богатейшего человека планеты вернул себе основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (218 миллиардов долларов).

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      Платон Щукин
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