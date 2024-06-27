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11:07, 27 июня 2024Экономика

Оценку стоимости SpaceX резко повысили

Bloomberg повысил оценку SpaceX со 175 миллиардов до 210 миллиардов долларов

Фото: Cheney Orr / Reuters

Американская космическая корпорация SpaceX предложила инвесторам акции по цене 112 долларов за штуку, что повышает оценку ее стоимости со 180 миллиардов долларов (95 долларов за акцию), как было еще в декабре прошлого года, до 210 миллиардов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Причиной такого резкого роста стоимости бумаг они называют значительный спрос со стороны инвесторов. Оценка в 210 миллиардов является рекордной для американской частной компании (в отличие от публичной ее акции нельзя купить на бирже), хотя пока ниже, чем у владеющей TikTok компании ByteDance Ltd (268 миллиардов долларов).

Тендер пока не завершен, поэтому цена акций может измениться в зависимости от поведения инвесторов. В нынешней оценке SpaceX уже сравнялась с рядом крупнейших мировых компаний.

Такая переоценка, в том числе, позволила владельцу компании Илону Маску вернуться на первое место в списке богатейших людей планеты рейтинге Bloomberg с результатом 216 миллиардов долларов, незначительно опередив главу Amazon Джеффа Безоса.

Ранее сообщалось, что акционеры американского автопроизводителя Tesla проголосовали за выплату генеральному директору компании Илону Маску компенсационного пакета в размере 56 миллиардов долларов. До этого суд штата Делавэр аннулировал решение акционеров о выплате Маску бонусов, посчитав их несправедливо завышенными.

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      Платон Щукин
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