Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:04, 1 июля 2024Моя страна

Родившая «королевских четверняшек» россиянка откровенно рассказала о материнстве

Челябинка родила «королевских четверняшек» и откровенно рассказала о материнстве

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Жительница Челябинска Галина Минакина, ранее родившая «королевских четверняшек», двух мальчиков и двух девочек, откровенно рассказала о материнстве и поделилась лайфхаком, которые помогли облегчить жизнь. Интервью с россиянкой, у которой есть еще две старшие дочери, опубликовал портал 74.ru.

По словам молодой мамы, четверняшки родились раньше срока и два месяца находились под наблюдением врачей. Забрать домой детей разрешили лишь в апреле. Сейчас им четыре месяца. Минакина отметила, что первые две недели дома дались легко, поскольку малыши были спокойными и много спали.

«Я их пеленаю, потому что очень глубоко уверена — когда детей пеленаешь, они спят гораздо лучше, дольше и спокойнее. Мы обходились без няни, я даже одна справлялась», — рассказала многодетная мать.

По ее признанию, ей удавалось справляться с шестью детьми: старшая дочка днем была в школе, трехлетняя — на ней. Затем городская администрация выделила семье соцработника, с ее приходом стало проще. Помощница приходила на четыре часа, могла приготовить поесть и присмотреть за старшими, однако через месяц справляться с шестью детьми стало сложнее и Галина вместе с мужем поняли, что им нужна няня, а лучше две.

Материалы по теме:
«Главное — я успела стать матерью» Личный опыт: кто и зачем рожает в 50+
«Главное — я успела стать матерью»Личный опыт: кто и зачем рожает в 50+
12 мая 2016
«Многим неясно, что женщины — люди» Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
«Многим неясно, что женщины — люди»Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
6 ноября 2019

Самое сложное, по ее признанию, оказалось укладывать младенцев вечером спать. «Пока одного купаешь, трое уже кричат. Пока искупаешь, запеленаешь, берешь следующего. Мало того что это занимает часа полтора, это такой non-stop — ты просто включился, как на заводе, и пошел», — отметила она. После этого супруги нашли двух помощниц — одну на утро, другую на вечер.

Сейчас со старшими детьми семье помогают бабушки и дедушки. При этом помощь идет и от других россиян: друзей и неравнодушных граждан. Так, одну из колясок им отдала мать двойняшек, а запас памперсов (которых уходит по два десятка в день) подарил предприниматель. Также родителей выручают современные гаджеты: машина для приготовления детских смесей, сушильная машина для белья.

Что касается депрессии, то Галина уверяет, что ей она не грозит. «Я себя сразу настроила, что будет вот так и что так будет долго — не месяц, не два, а как минимум год, Поэтому нормально. (...) Я знаю же, что будет так, что потом все равно они вырастут и все изменится», — подчеркнула она, добавив, что ее очень поддерживают друзья. Благодаря их помощи многодетная мама иногда может сходить в кафе или в баню.

В марте сообщалось, что жительница Челябинска родила «королевских четверняшек», двух мальчиков и двух девочек, в ярославском областном перинатальном центре. Забеременеть четырьмя детьми ей удалось естественным путем, без ЭКО и гормональных стимуляций.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Поступала в медколледж, а закончила шарагу!» Российская студентка устроила скандал на выпускном. Что ее возмутило?

      Семеро жителей российского региона пострадали от обстрелов ВСУ

      Венгрия назвала причину спада экономики ЕС

      Небензя оценил инициативу Трампа по Украине

      Немецкий оборонный концерн получил крупнейший заказ в своей истории

      Восхождение на Фудзияму решили усложнить

      Появились кадры района имени Путина в Грозном

      Люди пострадали от урагана в Петербурге

      Жена Зеленского купила один из самых дорогих гиперкаров в мире

      Захарова отреагировала на решение Австрии по корреспондентам ТАСС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше