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13:29, 1 июля 2024Экономика

Россиян научили правильно выбирать обои

Эксперт Васильев: экономить на обоях не стоит

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Не стоит пытаться сэкономить при выборе обоев. Правильно выбирать эту деталь интерьера россиян научил основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам строительного эксперты, самый бюджетный вариант — бумажные обои — быстро приходит в негодность. Виниловые обои прочнее, их можно отмыть без вреда, однако они негативно влияют на циркуляцию воздуха в квартире. Васильев посоветовал выбирать флизелиновые обои, которые отличаются прочностью и хорошей паропроницаемостью.

Кроме того, следует обратить внимание на маркировки Eco, Safe и Non-toxic — они означают, что обои не выделяют вредных веществ, опасных для здоровья. Это особенно важно при выборе обоев в детскую комнату или если среди жильцов квартиры есть аллергики.

Эксперт также посоветовал не забывать о клеевом составе при поклейке обоев. Лучше всего подойдет узконаправленный клеевой состав, рассчитанный на конкретный тип обоев. «Чтобы избавить себя от лишних проблем, советую покупать клей в ведрах, а не в виде порошка. Состав в пластиковой таре замешивают в нужных пропорциях уже на заводе, так что нет риска, что вы просчитаетесь с количеством воды», — добавил Васильев.

Отмечается, что самостоятельно поклеить обои в комнате площадью 15 «квадратов» будет стоить около 10,5 тысячи рублей, а в квартире площадью 60 «квадратов» — 42 тысячи рублей. В эту сумму входит стоимость обоев и клея.

Ранее строительные эксперты предупредили россиян о дорогих ошибках при ремонте. В списке оказалась непродуманная установка розеток.

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      Александра Качан
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