Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:52, 1 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили о массовых задержках рейсов в аэропорту Антальи

В аэропорту Антальи произошли массовые задержки рейсов из-за забастовки

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Массовые задержки рейсов произошли в аэропорту турецкой Антальи. Об этом предупредило издание Akdeniz Gercek.

Согласно данным электронного табло, переносы вылетов коснулись рейсов в Россию, Европу и других направлений. Например, самолет «Уральских авиалиний» в московский аэропорт Домодедово задерживается на пять часов, а «ИрАэро» до Сочи — на 3,5 часа.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

По данным источника, причиной массовых сбоев стала забастовка авиадиспетчеров, которые требуют повышения зарплаты. Кроме того, сказался высокий туристический сезон. Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с РБК, международный терминал в Анталье и раньше плохо справлялся с загрузкой.

При этом 29 июня в аэропорту зафиксировали рекордный пассажиропоток в 209 тысяч человек. Гавань обслужила более 1,1 тысячи рейсов, в основном это были международные перелеты, и трафик продолжает расти.

Россияне, застрявшие в Анталье перед вылетом в Москву, попали на видео. На записи видно, что людей заперли в душном самолете, из-за чего некоторые стали терять сознание.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности к переговорам

      Российских инвалидов собрались активнее привлекать к труду

      Власти оценили сроки решения проблемы массового отключения электричества в регионе России

      Россиянка заявила о связи с ООН и подожгла квартиру

      В России стартовали продажи обновленного популярного кроссовера из Китая

      «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

      Суперкомпьютеры и ИИ использовали для решения величайшей проблемы биологии

      Медведь попытался украсть тапки россиянина и попал на видео

      Глава МВД отметил снижение числа совершаемых иностранцами в России преступлений

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше