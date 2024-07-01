Россиян предупредили о массовых задержках рейсов в аэропорту Антальи

В аэропорту Антальи произошли массовые задержки рейсов из-за забастовки

Массовые задержки рейсов произошли в аэропорту турецкой Антальи. Об этом предупредило издание Akdeniz Gercek.

Согласно данным электронного табло, переносы вылетов коснулись рейсов в Россию, Европу и других направлений. Например, самолет «Уральских авиалиний» в московский аэропорт Домодедово задерживается на пять часов, а «ИрАэро» до Сочи — на 3,5 часа.

По данным источника, причиной массовых сбоев стала забастовка авиадиспетчеров, которые требуют повышения зарплаты. Кроме того, сказался высокий туристический сезон. Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с РБК, международный терминал в Анталье и раньше плохо справлялся с загрузкой.

При этом 29 июня в аэропорту зафиксировали рекордный пассажиропоток в 209 тысяч человек. Гавань обслужила более 1,1 тысячи рейсов, в основном это были международные перелеты, и трафик продолжает расти.

Россияне, застрявшие в Анталье перед вылетом в Москву, попали на видео. На записи видно, что людей заперли в душном самолете, из-за чего некоторые стали терять сознание.