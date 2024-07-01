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14:55, 1 июля 2024Экономика

Россиянам посоветовали больше лениться ради выживания

Врач Кондрахин посоветовал лениться, чтобы легче пережить жару

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Для того чтобы легче пережить жару, нужно больше лениться. Такой совет россиянам дал врач-терапевт Андрей Кондрахин, передает «Радиоточка НСН».

По словам эксперта, температура выше 25 градусов тепла считается экстремальной для человека. Так как при жаре газы расширяются, из-за чего кислорода становится меньше, организму становится тяжелее функционировать. Поэтому чтобы облегчить нагрузку, стоит снизить физическую активность в периоды высоких температур.

«Мышцы выделяют тепло во время движения. Если мы мало двигаемся, медленно перемещаемся, стараемся в это время провести спокойно в тени, мы получим комфортное состояние организма, потому что он будет стабилен. Поэтому советую лениться в хорошем смысле слова», — объяснил врач.

Кондрахин добавил, что в жару лучше отказаться от кофе и чая. Лучше всего пить воду, но не слишком холодную.

Ранее жителей Москвы предупредили о рекордной жаре в начале июля. Согласно прогнозам, температура в столице в первый день месяца достигнет плюс 31-33 градусов.

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      Александра Качан
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