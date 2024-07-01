Москвичей предупредили об аномальной жаре в начале июля

Вильфанд сообщил об аномально высоких температурах в Москве в начале июля

В начале июля в Москве ожидается аномальная жара, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он рассказал ТАСС, что дневная температура воздуха в российской столице 1 июля достигнет плюс 31-33 градусов.

«Все аномально, причем близко к рекордно аномальным значениям. 1 июля самая высокая температура была в 1898 году, то есть в позапрошлом веке», — сообщил метеоролог, уточнив, что тогда температура составила плюс 32,6 градуса.

2 и 3 числа ожидается плюс 32-34 градусов, 4 июля столбики термометров поднимутся до плюс 32 градусов. Понижение температуры прогнозируется лишь к выходным, как минимум на 6-7 градусов, заключил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал сроки спада высоких температур. По его словам, 6 и 7 июля температура вернется к 25 градусам.