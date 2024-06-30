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15:53, 30 июня 2024Экономика

Москвичам назвали сроки спада жары

Синоптик Шувалов: жара в Москве спадет в конце следующей недели

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Жара в Москве и столичном регионе уйдет не раньше конца следующей недели, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал сроки спада высоких температур.

«Спада жары нужно ждать только под самый конец недели. В пятницу [5 июля] чуть ниже 30, а в субботу и воскресенье температура вернется к 25. Произойдет это, правда, через ливни и грозы. Возможно, при переходе от жаркой к более прохладной погоде эти ливни принесут местами град, то есть переход к более прохладной погоде будет сопряжен с некоторыми катаклизмами. Как правило, жара просто так не проходит», — сказал синоптик.

До этого нужно ждать 32-34 градуса до четверга включительно. Пиковые значения жары — это вторник, среда, четверг. Это высокие значения, но не рекордные. Абсолютный рекорд максимальной температуры для июля в Москве — 38 градусов, и был он в приснопамятном 2010 году. Может быть, будут суточные рекорды, но это только суточные

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

29 июля москвичей предупредили о сильной жаре в начале июля. Синоптик Михаил Леус рассказал, что в первые пять дней месяца жителей столицы ждут тропические ночи.

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      Варвара Кошечкина
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