Россиянам рассказали о причинах появления отеков в жару

Врач Уланкина: отеки в жару могут быть симптомом тромбоза

Возникающие в жару отеки могут быть вызваны опасными причинами. Об этом в беседе с Life.ru заявила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Она рассказала, что сильнее всего от таких отеков страдают сердечники и пациенты с патологией вен нижних конечностей. Эксперт уточнила, что в сосудах конечностей кровоток намного слабее, чем в других частях тела, так что из-за гравитации кровь скапливается внизу, образуя уплотнение.

Врач предупредила, что иногда с виду физиологические отеки, которые люди замечают в жару после ношения узкой обуви, являются признаком нарушения работы сердечно-сосудистой системы, почек или щитовидной железы. Специалист призвала обратить внимание на случаи, когда конечности отекают лишь с одной стороны, так как это может указывать на тромбоз, лимфостаз или даже опухоль.

«Еще одна причина появления отеков в жару — это попытка организма "запасти" жидкость. Обычно это происходит, если человек, испытывая жажду, пьет не простую воду, а алкогольные или сладкие напитки либо если в его рационе много соленой пищи», — рассказала врач.

Чтобы избежать отеков в летнее время, Уланкина порекомендовала сбалансировать свое питание — снизить потребление соленых и сладких продуктов, а также наладить водный баланс.

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