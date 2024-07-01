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16:45, 1 июля 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о причинах появления отеков в жару

Врач Уланкина: отеки в жару могут быть симптомом тромбоза

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Возникающие в жару отеки могут быть вызваны опасными причинами. Об этом в беседе с Life.ru заявила врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Она рассказала, что сильнее всего от таких отеков страдают сердечники и пациенты с патологией вен нижних конечностей. Эксперт уточнила, что в сосудах конечностей кровоток намного слабее, чем в других частях тела, так что из-за гравитации кровь скапливается внизу, образуя уплотнение.

Врач предупредила, что иногда с виду физиологические отеки, которые люди замечают в жару после ношения узкой обуви, являются признаком нарушения работы сердечно-сосудистой системы, почек или щитовидной железы. Специалист призвала обратить внимание на случаи, когда конечности отекают лишь с одной стороны, так как это может указывать на тромбоз, лимфостаз или даже опухоль.

«Еще одна причина появления отеков в жару — это попытка организма "запасти" жидкость. Обычно это происходит, если человек, испытывая жажду, пьет не простую воду, а алкогольные или сладкие напитки либо если в его рационе много соленой пищи», — рассказала врач.

Чтобы избежать отеков в летнее время, Уланкина порекомендовала сбалансировать свое питание — снизить потребление соленых и сладких продуктов, а также наладить водный баланс.

Ранее москвичам пообещали аномальную жару в начале июля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что воздух в столице прогреется до плюс 33 градусов.

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      Наталья Анисеева
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