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11:44, 1 июля 2024Экономика

Россиянам запретили ругаться в домовых чатах

Суд в России запретил ругаться в домовых чатах

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Нецензурно ругаться в общедомовых чатах и распространять порочащую информацию о других жильцах россиянам теперь запрещено. Такое решение принял Первый кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения дела граждан из Нижегородской области, передает «Российская газета».

В общем чате многоквартирного дома произошла ссора между одним из жильцов и супругами, являющимися сотрудниками товарищества собственников недвижимости. В переписке жилец оскорбил пару нецензурной бранью и заявил, что они тратят деньги товарищества на собственные нужды.

Супруги подали иск о защите чести и достоинства. Суд пришел к выводу, что ответчик виновен, так как он не смог предоставить доказательств того, что пара присваивала средства из общего бюджета. Его обязали выплатить истцам компенсацию морального вреда в размере 30 и 20 тысяч рублей, а также опровергнуть ложные обвинения в домовом чате.

Ранее жительница Петербурга поругалась с соседкой в домовом чате и подожгла ее дверь.

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      Александра Качан
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