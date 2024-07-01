Россияне бросились покупать новые легковушки в кредит

ОКБ: кредиты на покупку новых автомобилей заняли 77 % рынка выданных займов

В мае 2024 года россияне взяли кредиты на покупку новых автомобилей на 123,24 миллиарда рублей. О том, что граждане бросились скупать легковушки без пробега, со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает Autonews.

За месяц объемы выдач автокредитов увеличились на десять, а их количество — на девять процентов. В мае оформили 106,32 тысячи займов на 160,99 миллиарда рублей (в апреле —97,96 тысячи и 146,03 миллиарда рублей соответственно). Средний чек такого кредита поднялся на два процента, с 1,49 до 1,51 миллиона рублей.

Займы на новые машины заняли 77 процентов рынка в денежном выражении и 78 — в количественном. В прошлом месяце доля кредитов на новые автомобили составила 70 процентов от общего объема и количества выдач — 68,91 тысячи кредитов на сумму 101,57 миллиарда рублей.

В топ регионов по объемам выдач кредитов на покупку машины вошли Москва (7,48 тысячи и 15,17 миллиарда рублей соответственно), Московская область (7,40 тысячи 13,32 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (5,26 тысячи и 9,21 миллиарда рублей), Краснодарский край (4,32 тысячи и 7,00 миллиарда рублей) и Татарстан (69 тысячи и 6,83 миллиарда рублей).

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) спрогнозировали сокращение авторынка на 8-10 процентов. Падение продаж ожидается с 1 июля, после вступления в силу решения Центробанка, которое ограничивает выдачу автокредитов и повышает надбавки к коэффициентам риска. Эксперты полагают, что из-за этой меры ставки по займам увеличатся на 1,5-2 процента, до 19-24 процентов для новых и 22-27 процентов — для автомобилей с пробегом.