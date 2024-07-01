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17:26, 1 июля 2024Силовые структуры

Россиянин изнасиловал десятилетнюю девочку у оврага и получил 22 года колонии

В Воронеже суд дал 22 года рецидивисту, изнасиловавшему 10-летнюю девочку

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд в Воронеже приговорил к 22 годам колонии особого режима рецидивиста, изнасиловавшего десятилетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Воронежской области.

По данным следствия, днем 29 января 2021 года уроженец Липецкой области, находясь около школы в Воронеже, заметил незнакомую ему десятилетнюю девочку, возвращавшуюся домой, и проследовал за ней до оврага. Там он, применяя к ней насилие и угрожая ножом, совершил в отношении школьницы действия сексуального характера и изнасиловал ее, а затем скрылся с места преступления, избавившись от ножа и одежды.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчину признали виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») УК РФ.

Ранее в Пермском крае арестовали 30-летнего местного жителя, который изнасиловал трехлетнюю девочку и бросил ее у закрытого магазина в деревне Елохи.

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      Олеся Мицкевич
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