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16:11, 1 июля 2024Путешествия

Россиянин устроил дебош на борту самолета и попытался выпрыгнуть из-за галлюцинаций

«112 Россия»: пассажир попытался выпрыгнуть из самолета из-за галлюцинаций

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Пассажир самолета российской авиакомпании устроил дебош на борту из-за галлюцинаций. Об этом сообщил Telegram-канал «112 Россия».

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Красноярска в Минеральные воды 26 июня. За несколько часов до посадки мужчина заявил, что ему нужно срочно поговорить с командиром воздушного судна и выйти из самолета. Дебошир подбежал к аварийному выходу, попытался открыть его и выпрыгнуть, но бортпроводники помешали ему.

По данным источника, пассажир заявил, что лайнер преследуют истребители. Он также спрашивал членов экипажа и попутчиков, не видят ли они зеленого мальчика и не слышат ли детский плач. Кроме того, россиянин обвинял бортпроводников в том, что они скрывают отсутствие одной из турбин судна.

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Экипаж доложил пилотам о пассажире с галлюцинациями. «В итоге мужчину связали ремнями и посадили на последний ряд. По прилете его задержала полиция», — сказано в публикации.

Ранее во Франции потерпел крушение легкомоторный самолет. Воздушное судно зацепилось за линию электропередачи и рухнуло на шоссе, в результате три человека не выжили.

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      Мария Борисова
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