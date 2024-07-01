Россиянина забили до смерти на глазах детей из-за отказа оплатить проезд по турбазе

Россиянина забили до смерти на глазах детей за отказ оплатить проезд по турбазе

В Иркутской области мужчину забили до смерти за отказ оплатить проезд по территории турбазы через шлагбаум. Об этом сообщает Readovka.

Жена брата погибшего Ирина рассказала изданию, что две семьи поехали на Братское водохранилище. Учитывая беременность одной из женщин, а также наличие детей, водитель решил вернуться по другой, более ухоженной дороге, проходящей через территорию одной из баз отдыха.

Им путь преградила охранница на КПП, потребовавшая оплатить проезд. Поддавшись на провокации, мужчина попытался протаранить шлагбаум. За машиной устроили погоню, в которой участвовали владелец базы, охранник и их сообщник. Догнав, водителя начали избивать на глазах детей. Жертва скончалась от травм в карете скорой помощи.

В ходе расследования был задержан всего один человек. Позднее турбаза потребовала от семьи погибшего возмещения материального ущерба за сломанный шлагбаум.