Российские пилоты заметили два красных шара во время полета

Aviaincident: пилоты заметили два красных шара во время полета в Москву

Пилоты российской авиакомпании заметили два красных шара во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Санкт-Петербурга в Москву (Внуково) вечером 30 июня. По данным источника, после взлета экипаж воздушного судна увидел в небе два шара красного цвета.

Неопознанные объекты заметили в районе населенного пункта Красное Село. Они находились на высоте 600 метров на расстоянии 8-10 километров от лайнера.

Инцидент не повлиял на безопасность полета. О произошедшем сообщили в органы противовоздушной обороны (ПВО), Федеральную службу безопасности и полицию.

Ранее странный объект заметили пилоты Sukhoi Superjet 100, летевшего из столицы в Петербург. Аппарат был серого цвета, со стеклянными и металлическими элементами.