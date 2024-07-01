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09:51, 1 июля 2024Силовые структуры

Российский офицер случайно выстрелил в товарища на охоте

В Челябинской области вынесли приговор офицеру, застрелившему товарища на охоте

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Магнитогорский гарнизонный военный суд в Челябинской области вынес приговор офицеру, случайно выстрелившему в товарища на охоте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Младший лейтенант признан виновным по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Он будет ограничен по службе с удержанием части денег в доход государства. Кроме того, суд конфисковал ружье мужчины и обязал его выплатить по миллиону рублей жене и сыну товарища. Также офицер не сможет два года заниматься деятельностью, связанной с охотой, хранением и ношением охотничьего огнестрельного оружия.

По данным ведомства, 24 декабря 2023 года шестеро мужчин отправились на охоту в Троицком районе. Они были опытными охотниками и в совершенстве владели навыкам обращения с оружием, знали технику безопасности и правила проведения охоты. Егерь подробно проинструктировал компанию, и все они отправились в лес. Их целью был кабан, поэтому патроны охотничьих ружей были заряжены картечью.

Двое охотников заняли позиции стрелков, а остальные выполняли роль загонщиков, двигаясь навстречу с противоположной стороны. С позиции стрелка прозвучали два выстрела. Тогда один из загонщиков решил, что где-то там дичь, и произвел один выстрел по неясно видимой цели. Это оказался его друг. Его доставили в больницу, но спасти не смогли. «Слепое ранение головы, проникающее в полость черепа, с повреждением твердой и мягких мозговых оболочек вещества головного мозга», — прозвучал диагноз, поставленный врачами-экспертами.

Ранее стало известно, что в Анабарском улусе Якутии оленевод выстрелил в 15-летнего подростка на охоте.

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      Екатерина Кашурникова
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