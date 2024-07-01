Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:17, 1 июля 2024Силовые структуры

Российский пенсионер хранил дома найденное 20 лет назад оружие и попался

На Сахалине у пенсионера изъяли оружие и боеприпасы, найденные в 2003 году

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

На Сахалине сотрудники правоохранительных органов изъяли у 67-летнего местного жителя оружие и боеприпасы, большую часть из которых он нашел в 2003 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

О пенсионере, который хранит у себя дома запрещенные к свободному обороту изделия, стало известно накануне. В ходе проверки полученной информации силовики осмотрели жилище мужчины и изъяли два предмета, схожих с огнестрельным оружием, 115 патронов различного калибра, четыре металлические банки, пластиковую бутылку и картонную упаковку с охотничьим порохом.

Согласно исследованию, около 50 патронов для гладкоствольного огнестрельного охотничьего оружия были самодельно снаряжены из заводских частей, а остальные — изготовлены промышленным способом. По словам самого владельца, большую часть арсенала он нашел больше 20 лет назад, а часть патронов купил в Южно-Сахалинске. Изъятое направлено на экспертизу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали другого пенсионера, который подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В его квартире были обнаружены гладкоствольные охотничьи ружья, сигнальный пистолет и патроны.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

      Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

      Акинфеев оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024

      Грабители ворвались на свадьбу и открыли огонь по жениху

      Станцевавших лезгинку на братской могиле в российском регионе арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше