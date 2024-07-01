Российский пенсионер хранил дома найденное 20 лет назад оружие и попался

На Сахалине у пенсионера изъяли оружие и боеприпасы, найденные в 2003 году

На Сахалине сотрудники правоохранительных органов изъяли у 67-летнего местного жителя оружие и боеприпасы, большую часть из которых он нашел в 2003 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

О пенсионере, который хранит у себя дома запрещенные к свободному обороту изделия, стало известно накануне. В ходе проверки полученной информации силовики осмотрели жилище мужчины и изъяли два предмета, схожих с огнестрельным оружием, 115 патронов различного калибра, четыре металлические банки, пластиковую бутылку и картонную упаковку с охотничьим порохом.

Согласно исследованию, около 50 патронов для гладкоствольного огнестрельного охотничьего оружия были самодельно снаряжены из заводских частей, а остальные — изготовлены промышленным способом. По словам самого владельца, большую часть арсенала он нашел больше 20 лет назад, а часть патронов купил в Южно-Сахалинске. Изъятое направлено на экспертизу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали другого пенсионера, который подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В его квартире были обнаружены гладкоствольные охотничьи ружья, сигнальный пистолет и патроны.