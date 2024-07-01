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14:36, 1 июля 2024Силовые структуры

Подозреваемого в незаконном хранении оружия пенсионера задержали в Москве

В Москве задержали пенсионера, подозреваемого в незаконном хранении оружия

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 63-летнего пенсионера, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УВД по Южному административному округу столицы.

В квартире мужчины были обнаружены и изъяты гладкоствольные охотничьи ружья 12 и 16 калибра, относящиеся к гражданскому охотничьему огнестрельному оружию, сигнальный пистолет, в конструкцию которого самодельным способом были внесены изменения. Кроме того, найдено более 30 патронов, часть из которых предназначена для использования в боевом огнестрельном оружии и пригодна для производства выстрелов. Разрешения на хранение оружия и боеприпасов у него не было.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против дальнобойщика Александра Закутнего, который в январе текущего года нашел на свалке гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Уточняется, что дело возбуждено по статье «Незаконное хранение боеприпасов».

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      Олеся Мицкевич
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