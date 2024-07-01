Российский посол рассказал о стержне евразийской интеграции

Посол Грызлов: союз Москвы и Минска стал стержнем евразийской интеграции

Союз Москвы и Минска стал стержнем евразийской интеграции. Об этом в своей статье для «Российской газеты» рассказал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Он отметил, что отношения России и Белоруссии также стали лучшей защитой от прессинга Запада. По его словам, западноцентрический мир стремительно уходит в прошлое, а ему на смену приходит новая модель мирополитического устройства, основанная на принципах многополярности, взаимного учета интересов и равноправного взаимовыгодного сотрудничества.

«Очевидно, что Большая Евразия с ее почти неисчерпаемыми природными ресурсами, огромным человеческим капиталом и колоссальным научным, промышленным и технологическим потенциалом все увереннее утверждается в качестве одного из ключевых центров мирового влияния», — говорится в статье.

Грызлов также подчеркнул, что Москва и Минск осознают цену и ценность свободы и независимости и умеют защищать свой суверенитет. Дипломат также отметил, что Россия и Белоруссия рассматривают вопросы политического сотрудничества, экономического развития и международной безопасности не только с точки зрения собственных национальных интересов, а с учетом мнений партнеров.

Ранее глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой предостерег Киев от провокаций на фоне сообщений о концентрации украинских войск на границе республики. По его словам, у Минска есть ответ на любой вариант развития событий на границе.