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10:35, 1 июля 2024Силовые структуры

Российский военный полгода уклонялся от службы и получил пять лет колонии

Суд в Абакане дал 5 лет военному, полгода уклонявшемуся от прохождения службы

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд огласил приговор военному Алексею Афанасьеву, который не вернулся из отпуска в установленный срок и полгода уклонялся от прохождения службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным суда, Афанасьев, желая отдохнуть от исполнения воинских обязанностей и побыть с близкими, не явился на службу из отпуска 6 мая 2023 года. В военный комиссариат он прибыл спустя почти полгода — 1 ноября.

Суд приговорил военнослужащего к пяти годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее Магнитогорский гарнизонный военный суд в Челябинской области вынес приговор офицеру, случайно выстрелившему в товарища на охоте. Младший лейтенант признан виновным по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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