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07:30, 1 июля 2024Из жизни

«Самая сексуальная ученая» в мире разрыдалась из-за этого прозвища

Rosie Moore

Rosie Moore. Фото: @rosiekmoore

Американская исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», рассказала о своей первой реакции на это прозвище. Об этом пишет Daily Star.

28-летняя Мур пожаловалась, что с 2022 года о ней опубликовали «безумное количество статей». Первое время американка старалась не обращать на это внимания, однако потом ее стали называть «самой сексуальной ученой в мире».

«Я думала, что это уничтожит мою карьеру. Но когда появился первый заголовок с "самой сексуальной в мире" я просто разрыдалась. Я думала, что у меня берут интервью на серьезные темы», — поделилась воспоминаниями Мур.

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Тем не менее со временем она начала лучше относиться к этому прозвищу. Исследовательница рассказала, что ей стали писать девушки, которые тоже хотели заниматься биологией и быть похожей на нее. Кроме того, Мур стала грамотно использовать свою известность. «Давайте сделаем науку популярной. Это дало мне возможность заняться защитой животных, которые людям не нравятся. Акул, например», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Рози Мур заразилась опасной для жизни лихорадкой. Она подхватила болезнь во время путешествия по Южной Америке.

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      Никита Савин
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