Сбежавшего 13 лет назад заключенного поймали на другом конце страны

В Нью-Йорке поймали заключенного, сбежавшего 13 лет назад из Калифорнии

В США угонщика, который почти 13 лет назад сбежал из заключения в Калифорнии, поймали на другом конце страны. Об этом сообщает New York Post.

Эдуардо Эрнандес, которому сейчас 42 года, был приговорен к 13 годам тюрьмы в 2005-м за вооруженный угон автомобиля. К 2011 году мужчина отбывал заключение в «Природоохранном лагере Дельта» около города Суисун-Сити. В этом исправительном учреждении из заключенных создавали отряды пожарных, которые использовались для помощи в тушении возгораний на территории округа и штата. Режим там был самым мягким.

Около половины пятого утра 15 сентября 2011-го Эрнандес и некий Хосе Падилья покинули территорию лагеря и скрылись. Оба были одеты в оранжевые робы заключенных с названием исправительного учреждения на спине, однако задержать их по горячим следам не удалось. Тем не менее весной 2024-го Эрнандеса удалось выследить в Нью-Йорке.

Мужчину арестовали еще 20 мая, однако Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии сообщил об этом только в конце июня. В отчете сказано, что задержание Эрнандеса прошло без происшествий. В данный момент он ожидает пересылки обратно в Калифорнию, где продолжит отбывать наказание за угон, к которому добавят дополнительный срок за побег.

Местонахождение Хосе Падильи до сих пор неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле преступник переоделся женщиной и сбежал из тюрьмы. 25-летний Мануэль Лоренсо Авила Альварадо сумел сбежать из исправительного учреждения в городе Токуйито, штат Карабобо, после свидания с возлюбленной.

