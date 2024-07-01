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13:17, 1 июля 2024Силовые структуры

СКР взялся расследовать атаку украинских дронов в Белгородской области

СКР будет расследовать атаку дронов ВСУ в Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Следователи будут расследовать очередные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) .

По данным ведомства, в Волоконовском районе Белгородской области атака дронов на автомобиль лишила жизни ребенка. Еще четыре человека получили ранения. А в центре Горловки и поселке Гольмовский ДНР из-за украинской вооруженной агрессии ранили двух мирных жителей.

СКР установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атакам.

Ранее стало известно, СКР будет расследовать атаку дронов ВСУ на Краснодарский край и обстрел Горловки в ДНР.

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      Екатерина Кашурникова
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