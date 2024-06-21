СКР взялся расследовать атаку украинских дронов на Краснодарский край

СКР будет расследовать атаку дронов ВСУ на Краснодарский край и обстрел Горловки

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край и обстрел Горловки в ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Как указало ведомство, ряд районов Краснодарского края подвергся атаке украинских беспилотников. Атака лишила жизни одного человека, еще несколько были ранены. Кроме того, повреждения зафиксированы на территории нефтеперерабатывающего завода.

Также в результате удара ВСУ по центру Горловки Донецкой народной республики ранен ребенок. СКР установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атакам.

Ранее стало известно, что СКР будет расследовать новые преступления ВСУ против мирных жителей Белгородской области и Донецкой народной республики. Речь идет об обстрелах Грайворона и Старомихайловки.