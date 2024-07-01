WSJ: ВСУ не хватит сил для проведения нового наступления

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватит ресурсов для проведения нового наступления. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ).

Высокопоставленный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) заявил, что Киев смог собрать силы для восполнения потерь. Однако, по его словам, их недостаточно для наступательных действий.

Кроме того, как отмечается, после провального контрнаступления ВСУ задача для Украины заключается в использовании западного вооружения, чтобы удержать позиции. Чиновник Минобороны США также признал, что российские войска добиваются успехов на фронте. Согласно материалу, наступление сил России в Харьковской области застало ВСУ врасплох.

Ранее военные 14-й украинской отдельной механизированной бригады пожаловались президенту страны Владимиру Зеленскому на потери из-за действий командования. Как они утверждают, подразделение несет большие потери после назначения нового командующего. Украинские военные заявили, что вынуждены находиться на необорудованных позициях.