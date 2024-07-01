Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:26, 1 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о нехватке сил ВСУ для проведения нового наступления

WSJ: ВСУ не хватит сил для проведения нового наступления

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватит ресурсов для проведения нового наступления. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ).

Высокопоставленный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) заявил, что Киев смог собрать силы для восполнения потерь. Однако, по его словам, их недостаточно для наступательных действий.

Кроме того, как отмечается, после провального контрнаступления ВСУ задача для Украины заключается в использовании западного вооружения, чтобы удержать позиции. Чиновник Минобороны США также признал, что российские войска добиваются успехов на фронте. Согласно материалу, наступление сил России в Харьковской области застало ВСУ врасплох.

Ранее военные 14-й украинской отдельной механизированной бригады пожаловались президенту страны Владимиру Зеленскому на потери из-за действий командования. Как они утверждают, подразделение несет большие потери после назначения нового командующего. Украинские военные заявили, что вынуждены находиться на необорудованных позициях.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      В Греции пилот истребителя катапультировался после посадки

      Зеленский оказался недоволен новым главкомом ВСУ

      Дети волонтеров из российского региона купили машину бойцам СВО

      Появились подробности о скандальной речи выпускницы российского колледжа

      Человек-собака нашел друга другой породы и попал на видео

      В сети восхитились внешностью 46-летней Любови Толкалиной в бикини

      Российские корабли вооружат «Панцирями» для борьбы с дронами

      Популярный российский комик посетил США и раскрыл минус страны

      Европейского техногиганта передали кредиторам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше