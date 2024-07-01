Бойцы 14-й бригады ВСУ пожаловались Зеленскому на потери из-за командования

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на потери из-за действий командования. Об этом сообщил бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Стерненко выложил видеообращение солдат находящейся под Купянском бригады к Зеленскому с жалобой на действия нового командующего бригадой Ярослава Сидорова. Бойцы ВСУ заявили, что несут большие потери после вступления Сидорова в должность и вынуждены находиться на необорудованных позициях.

Также солдаты рассказали о неадекватном поведении нового командира в ответ на критику. «На самом деле проблемы есть не только у 14-й ОМБр. Это системный кризис», — подчеркнул активист.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила украинских генералов в чрезмерных потерях. По ее словам, безуспешные попытки отбить занятые Российской армией территории свидетельствуют о плохой подготовке командующих.