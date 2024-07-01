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13:41, 1 июля 2024Ценности

Стилист Рогов назвал расстегнутый ремень любимым модным приемом

Стилист Рогов назвал расстегнутый на шортах ремень любимым модным приемом

Фото: Telegram-канал ROGOV

Стилист Александр Рогов в Telegram назвал свой любимый модный прием.

Автор поста отметил, что новой заинтересовавшей его фэшн-деталью стал расстегнутый ремень. Специалист предстал на размещенных кадрах в джинсовых шортах с указанным аксессуаром, края которого не были скреплены.

Он надел черную оверсайз-футболку и белые носки, взял с собой украшенную брелоками сумку и надел массивные кроссовки бренда Balenciaga.

В июне Александр Рогов также назвал россиянкам необычный тренд лета 2024 года. По словам эксперта, особенно актуальны в текущем сезоне окажутся «тапки деда».

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      Алина Гостева
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