Стилист Рогов назвал расстегнутый ремень любимым модным приемом

Стилист Рогов назвал расстегнутый на шортах ремень любимым модным приемом

Стилист Александр Рогов в Telegram назвал свой любимый модный прием.

Автор поста отметил, что новой заинтересовавшей его фэшн-деталью стал расстегнутый ремень. Специалист предстал на размещенных кадрах в джинсовых шортах с указанным аксессуаром, края которого не были скреплены.

Он надел черную оверсайз-футболку и белые носки, взял с собой украшенную брелоками сумку и надел массивные кроссовки бренда Balenciaga.

В июне Александр Рогов также назвал россиянкам необычный тренд лета 2024 года. По словам эксперта, особенно актуальны в текущем сезоне окажутся «тапки деда».