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19:47, 1 июля 2024Россия

Студентов раскритикованного выпускницей медколледжа попросили дать опровержение

В Тамбове студентов медколледжа попросили опровергнуть слова выпускницы

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

После скандала на выпускном руководство медколледжа в Тамбове обзванивает учащихся и просит дать опровержение речи студентки Дарьи Петруниной или положительный комментарий. Об этом «Газете.Ru» рассказала сама Дарья.

«Студенты отказываются это делать, особенно моя группа, потому что в моих словах они увидели правду», — рассказала девушка, отметив, что получает сейчас «невероятную поддержку».

Ранее на выпускном Петрунина заявила, что на протяжении четырех лет обучения якобы постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и пренебрежительным отношением со стороны преподавателей, отсутствием внимания к студентам и, как итог, — разочаровалась в профессии.

«Я поступала в Тамбовский областной медицинский колледж, а закончила шарагу», — сказала в своем выступлении девушка.

В Министерстве образования и науки региона после скандала объявили о назначении проверки в колледже.

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      Анастасия Яланская
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