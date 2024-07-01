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17:57, 1 июля 2024Россия

Скандальное выступление россиянки на выпускном попало на видео

В Тамбове выпускница медколледжа раскритиковала качество образования

В Тамбове студентка медколледжа на выпускном раскритиковала качество образования. На видео попал момент скандального выступления россиянки, ролик публикует «Блокнот | Тамбов».

По данным издания, Дарья Петрунина — выпускница отделения лабораторной диагностики. В своей речи девушка заявила, что на протяжении четырех лет обучения якобы постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и пренебрежительным отношением со стороны преподавателей, отсутствием внимания к студентам, и как итог — разочаровалась в профессии.

«Такое ощущение, что многие забывали о существовании моей группы, а многие и вовсе опомнились, когда сидели на комиссии по защите диплома. Мы же лаборанты — не та специальность, на которую нужно тратить свои силы (...) Комиссии были важны не мои знания, а то, осознала ли я, что была неправа (...) Ведь важна не оценка — ее вам и так нарисовать могут — а то, чтобы не было негативных отзывов о колледже после выпуска», — отметила Петрунина.

Девушка также посетовала на невнимание преподавателей и руководителей колледжа к студенческой жизни в целом и проведение занятий в 10 часов вечера, поблагодарив за поддержку одногруппников, с которыми вместе «плыла на тонущем корабле».

«Я поступала в тамбовский областной медицинский колледж, а закончила шарагу», — такими словами завершила выступление выпускница.

В Министерстве образования и науки региона объявили о назначении проверки по озвученным в видео проблемам.

В 2020 году в МГУ произошел скандал с домогательствами к студенткам. В Министерстве науки и высшего образования тогда заявили, что тесные отношения между студентами и преподавателями недопустимы и выходят за рамки академической этики, а также сказываются на качестве образования.

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      Елена Торубарова
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