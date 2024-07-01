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15:05, 1 июля 2024Россия

Темнокожий российский офицер рассказал о реакции на него в зоне СВО

Темнокожий офицер армии России: расизма в войсках в зоне СВО нет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В российских войсках в зоне специальной военной операции (СВО) нет места расизму, заявил темнокожий офицер Вооруженных сил России. С военнослужащим пообщались журналисты издания Daily Storm.

По словам офицера, его цвет кожи никогда не становился предметом пренебрежительного отношения. Имели место только отдельные случаи во время учебы в военной академии, когда начальник факультета не разрешил ему поднять флаг, пояснил мужчина. «Вышел начальник факультета и сказал: "У нас что здесь, Олимпиада? Уберите его отсюда"», — привел мужчина слова руководителя. Он отметил, что не был оскорблен словами командира.

В зоне СВО никаких проявлений расизма нет, имеют место только шутки, связанные с цветом кожи, продолжил собеседник издания. По прибытии на позицию бойцы рассказали ему, что у них «тоже тут есть негр», после чего указали на могилу темнокожего украинского наемника. «Большинство парней негров раньше видели только в качестве врагов», — пояснил один из сослуживцев мужчины.

Шутки над цветом кожи не переходят в оскорбления и никак не влияют на воинскую дисциплину, подчеркнул офицер, имея в виду своих подчиненных. «Такого, чтоб игнорировали мои команды, нет. А если будет — получат [по голове]», — заявил он.

Ранее темнокожий солдат из Нигерии, сражавшийся на СВО в рядах Вооруженных сил России, рассказал о трудностях в получении гражданства. По словам бойца с позывным Ванька, ему «никто не помог и ничего не объяснил», при этом на родине солдата ждет тюремный срок за участие в боевых действиях.

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      Алан Босиков
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