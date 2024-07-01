Турист решил поплавать на месте кораблекрушения и не выжил

Daily Mail: турист решил поплавать на месте кораблекрушения в Греции и погиб

Британский турист решил заняться дайвингом на месте известного кораблекрушения в Греции и не выжил из-за погодных условий. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 33-летний отдыхающий плавал рядом с затонувшим в Эпаноми кораблем. Вскоре из-за дождя и сильного ветра море стало неспокойным, из-за чего турист не смог всплыть на поверхность. Его достал из воды другой пловец. Прибывшие на место спасатели пытались реанимировать британца, однако безуспешно.

Ранее другой британский турист отправился в отпуск в честь своего 70-летнего юбилея и исчез под водой на испанском острове Менорка. Несчастный случай произошел на пляже Сон-Боу на глазах его жены.