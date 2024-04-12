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15:17, 12 апреля 2024Путешествия

Турист отправился в отпуск на свое 70-летие и исчез под водой на глазах жены

Daily Mail: турист отправился в отпуск в Европу и исчез под водой на глазах жены

Фото: Joao Branco / Unsplash

Британский турист отправился в отпуск в честь своего 70-летнего юбилея и исчез под водой на испанском острове Менорка. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, несчастный случай произошел на пляже Сон-Боу, Европа, на глазах его жены. Супруга туриста в этот момент находилась на суше, а сам он отправился плавать. Спустя какое-то время мужчина начал тонуть. Другие посетители пляжа заметили это и бросились на помощь. Они смогли найти и вытащить британца из воды.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи полчаса пытались реанимировать мужчину, но не смогли ему помочь.

Ранее австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил, сломав четыре кости и получив серьезную травму головы. Пострадавшему понадобилось срочное переливание большого объема крови.

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      Марк Успенский
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