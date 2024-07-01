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17:30, 1 июля 2024Путешествия

Туристов предупредили о мошенниках на курортах Краснодарского края

93.ru: на курортах Краснодарского края предлагают татуировки хной по 10 тысяч

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

На курортах Краснодарского края предлагают татуировки хной по 10-20 тысяч рублей. О мошеннических схемах российских туристов предупредил 93.ru.

По информации издания, тату-мастера предлагают сделать детям татуировки хной за 150-200 рублей, однако в конце оказывается, что это цена квадратного сантиметра рисунка. Если родители отказываются платить, мошенники доводят детей до слез своими провокациями. В таких случаях рекомендуется сразу вызывать полицию.

Ранее в Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали россиянам о схемах мошенников при покупке авиабилетов. В частности, на популярных онлайн-агрегаторах в продаже появились фальшивые билеты на авиарейсы.

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      Марк Успенский
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