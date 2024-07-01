У ребенка пошла кровь из носа при задержке рейса российской авиакомпании

Shot: у 12-летней пассажирки Azur Air пошла кровь из носа при задержке рейса

12-летней девочке стало плохо во время задержки рейса российской авиакомпании Azur Air, который 30 июня вылетел из Москвы в Анталью с опозданием на семь часов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, во время ожидания в душном самолете ребенок пожаловался на ухудшение самочувствия. После этого у пассажирки пошла кровь из носа. Девочку доставили в здание аэропорта, где ей оказали медицинскую помощь.

Сотни пассажиров Azur Air застряли в столичном аэропорту Внуково из-за поломки самолета. Boeing 767-300 должен был вылететь в Анталью 30 июня в 3:15, но отправление задержали на семь часов. Пассажиров сначала пустили в самолет, но после получаса нахождения в жарком салоне их вернули в терминал. В результате борт пришлось заменить.

Позже тот же самолет не смог вовремя вылететь из Москвы в Даламан. Как писал Shot, отправление рейса с 336 пассажирами отложили на четыре часа.

Ранее задержали другой рейс Azur Air из Антальи в Москву. При этом людей заперли в душном самолете, некоторые из них теряли сознание из-за жары.