Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:36, 1 июля 2024Путешествия

У ребенка пошла кровь из носа при задержке рейса российской авиакомпании

Shot: у 12-летней пассажирки Azur Air пошла кровь из носа при задержке рейса

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

12-летней девочке стало плохо во время задержки рейса российской авиакомпании Azur Air, который 30 июня вылетел из Москвы в Анталью с опозданием на семь часов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, во время ожидания в душном самолете ребенок пожаловался на ухудшение самочувствия. После этого у пассажирки пошла кровь из носа. Девочку доставили в здание аэропорта, где ей оказали медицинскую помощь.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

Сотни пассажиров Azur Air застряли в столичном аэропорту Внуково из-за поломки самолета. Boeing 767-300 должен был вылететь в Анталью 30 июня в 3:15, но отправление задержали на семь часов. Пассажиров сначала пустили в самолет, но после получаса нахождения в жарком салоне их вернули в терминал. В результате борт пришлось заменить.

Позже тот же самолет не смог вовремя вылететь из Москвы в Даламан. Как писал Shot, отправление рейса с 336 пассажирами отложили на четыре часа.

Ранее задержали другой рейс Azur Air из Антальи в Москву. При этом людей заперли в душном самолете, некоторые из них теряли сознание из-за жары.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила доступ к системе наведения американской ракеты ATACMS. Теперь ее детально изучают

      Правая партия Национальное объединение победила в первом туре выборов во Франции

      Молодежь объяснила желание носить открытую обувь с носками

      На Украине рассказали о превращении солдат ВСУ в «чемодан без ручки»

      В Великобритании заявили о неготовности британской армии к конфликту любого масштаба

      Россиянин справлял нужду на движущемся судне и выпал за борт

      У ребенка пошла кровь из носа при задержке рейса российской авиакомпании

      Экс-советник Трампа рассказал о будущих целях его мести против чиновников США

      Почти 40 депутатов от партии Ле Пен избрались в парламент Франции в первом туре

      Названа причина разъединения вагонов «Иволги»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше