Уехавшая в Испанию юмористка назвала преимущество живущих в России комиков

Юмористка Приходько заявила, что в России у комиков больше стабильности

Юмористка Ирина Приходько, уехавшая в Испанию, заявила, что комики, оставшиеся в России, имеют преимущество. Его Приходько назвала в интервью для YouTube-канала «Честнok-live».

Юмористка объяснила, что наблюдает в соцсетях за юмористами, которые остались в России. «Скажем так: польза для их жизни и бенефит от того, что они остались — она уже сейчас видна. Потому как для них это стабильность, финансовые результаты, которые практически сразу начали случаться», — заявила Приходько.

Юмористка уточнила, что она не может быть так же уверена в будущем, как ее российские коллеги. Приходько призналась, что ей тяжело от того, что ее работа не приносит таких же быстрых результатов. «Со временем, может быть, это изменится. И неизвестно, сколько ждать. И будет ли это — тоже неизвестно», — заключила она.

Ранее Приходько рассказала о стрессе из-за эмиграции. Она призналась, что они с супругом употребляли алкоголь из-за переживаний, связанных с жизнью вне России.

Приходько стала известной благодаря таким юмористическим проектам, как Stand Up на ТНТ, «Открытый микрофон» и «Прожарка». Юмористка родилась в Белоруссии. Сейчас она живет в Испании.