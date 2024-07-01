Украденные при загадочных обстоятельствах часы американского президента нашли через 37 лет

Найдены украденные в 1987 году карманные часы Теодора Рузвельта

В США нашли любимые карманные часы президента Теодора Рузвельта, которые были украдены при загадочных обстоятельствах 37 лет назад. Об этом пишет New York Post.

Часы, которые политику подарила сестра в 1898 году, были похищены неизвестными в 1987 году в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Исторический артефакт находился в экспозиции выставки мемориального комплекса президента в особняке Уилкокс.

Позже выяснилось, что часы находились в незапертом стеклянном коробе, так как у устроителей «не было опасений» о безопасности экспозиции. Исчезновение личной вещи Рузвельта стало настоящей загадкой для следователей. К расследованию подключилось ФБР, однако в итоге закрыло дело.

В начале 2023 года некий коллекционер передал часы устроителям аукциона Blackwell Auctions во Флориде для продажи. Эксперты подтвердили подлинность артефакта и оценили его в 500 тысяч долларов (42,8 миллиона рублей). Они же сообщили властям, что украденный предмет обнаружен. В марте 2023 года часы были конфискованы. При этом никаких задержаний по делу произведено не было, а личность вора так и не установлена.

27 июня о возвращении часов официально объявили. На специальной церемонии присутствовал 82-летний правнук президента, Твид Рузвельт. Он заявил, что карманные часы были любимой вещью политика, «предметом, которым он владел дольше всего».

Считается, что, сверившись с этими часами, Теодор Рузвельт отдал приказ американским войскам начать битву за холм Сан-Хуан 1 июля 1898 года во время Испано-американской войны. США выиграли то сражение, а впоследствии и войну, в результате которой оккупировали принадлежавшие Испании с XVI века Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины.

Ранее сообщалось, что в Испании полиция обнаружила украденную в 2015 году картину знаменитого художника XX века, стоимость которой оценивают в 5 миллионов евро. Речь идет о полотне «Этюд к портрету Хосе Капело» работы Фрэнсиса Бэкона.