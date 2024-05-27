Украденную картину за полмиллиарда рублей нашли через девять лет

В Испании нашли украденную в 2015 году картину Фрэнсиса Бэкона стоимостью €5 млн

В Испании полиция обнаружила украденную в 2015 году картину знаменитого художника XX века, стоимость которой оценивают в 5 миллионов евро (примерно полмиллиарда рублей). Об этом сообщает Reuters.

По слухам, полотно «Этюд к портрету Хосе Капело», написанное в 1989 году известным британским художником Фрэнсисом Бэконом, девять лет назад было похищено вместе с четырьмя другими из дома самого Хосе Капело в Мадриде. Однако полиция пока не подтверждает эту информацию. Бэкон дружил с предполагаемым хозяином и моделью полотна.

В ходе расследования полиция арестовала 16 человек, подозреваемых в причастности к краже. Всего в 2015-м году у Капело украли пять картин. Их общая стоимость оценивается в 25 миллионов евро (около 2,5 миллиарда рублей). Три картины нашли еще в 2017 году.

В данный момент расследование продолжается. Все задержанные по делу являются гражданами Испании, имевшими связи с преступными группировками из Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что гравюру XVII века, похищенную из знаменитого британского поместья Чатсуорт-хаус в графстве Девоншир, восстановили и вернули в коллекцию через 45 лет. Речь идет о работе известного фламандского художника Эразма Квеллина Младшего.

