Welt: Украина отстает от плана по мобилизации 50 тысяч военных за три месяца

Украина в последние месяцы сильно отстает от плана по мобилизации, который подразумевал набор 50 тысяч военных за три месяца. Об этом пишет немецкое издание Welt, ссылаясь на источники.

Отмечается, что для компенсации потерь и создания новых бригад Киеву требуется не менее 50 тысяч новых военнослужащих в 3 месяца. Как уточняется, Украине в общей сложности нужно 200 тысяч бойцов к концу 2024 года. «Как стало известно в воскресенье в кругах европейской безопасности, в последние месяцы страна значительно отставала от этих показателей», — пишет издание.

Ранее член комитета украинского парламента по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада и Минобороны достигли главной цели, заложенной в новый закон о мобилизации. Как он утверждает, более чем за месяц действия закона властям страны удалось провести аудит всех военнообязанных граждан.