Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:23, 1 июля 2024Бывший СССР

Украине указали на отставание от плана по мобилизации

Welt: Украина отстает от плана по мобилизации 50 тысяч военных за три месяца
СюжетМинобороны

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина в последние месяцы сильно отстает от плана по мобилизации, который подразумевал набор 50 тысяч военных за три месяца. Об этом пишет немецкое издание Welt, ссылаясь на источники.

Отмечается, что для компенсации потерь и создания новых бригад Киеву требуется не менее 50 тысяч новых военнослужащих в 3 месяца. Как уточняется, Украине в общей сложности нужно 200 тысяч бойцов к концу 2024 года. «Как стало известно в воскресенье в кругах европейской безопасности, в последние месяцы страна значительно отставала от этих показателей», — пишет издание.

Ранее член комитета украинского парламента по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада и Минобороны достигли главной цели, заложенной в новый закон о мобилизации. Как он утверждает, более чем за месяц действия закона властям страны удалось провести аудит всех военнообязанных граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      Психолог назвала скрытые причины измен

      Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

      Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

      Акинфеев оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше