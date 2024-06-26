На Украине заявили о достижении главной цели нового закона о мобилизации

Депутат Вениславский: власти Украины достигли главной цели закона о мобилизации

Верховная Рада и Министерство обороны Украины достигли главной цели, заложенной в новый закон о мобилизации. Об этом во время брифинга заявил член комитета украинского парламента по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, передает «РБК-Украина».

По его словам, более чем за месяц действия нового закона украинским властям удалось провести аудит всех военнообязанных граждан. «Выяснить, где кто находится, кто пригоден, кто нет, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован. Минобороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных, динамика достаточно положительная», — пояснил депутат.

Ранее представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявлял, что менее половины военнообязанных, обновивших данные воинского учета, оказались годны к призыву по мобилизации. По его словам, у остальных имеется основания для брони или права на отсрочку.