В Европе нашли способ помочь Украине нарастить вывоз зерна

Bloomberg: страны ЕС разминируют Черное море ради роста экспорта зерна с Украины

Представители Турции, Румынии и Болгарии начали операцию по разминированию участков Черного моря с целью помочь Украине нарастить вывоз зерна и обеспечить безопасность судоходства в регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что инициатива по началу минно-поисковой операции в акватории Черного моря исходила от Турции. Позже к ней присоединились представители двух стран-участниц Евросоюза (ЕС). Главной целью является обезвреживание мин, занесенных в определенные районы бассейна после начала боевых действий на Украине.

После февраля 2022 года в акватории Черного моря неоднократно фиксировались случаи подрыва коммерческих иностранных судов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию с Украины. Начало операции по обезвреживанию опасных участков, согласно планам авторов вышеуказанной инициативы, должно положить конец подобным инцидентам.

В Министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили о вывозе 37,4 миллиона тонн зерна из Одессы, Черноморска и Южного с момента открытия морского коридора в августе 2023 года. Начало минно-поисковой операции в регионе должно поспособствовать наращиванию объемов вывоза агропродукции из страны на иностранные рынки.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Минсельхоза Украины сообщило о рекордных темпах вывоза зерна из страны на зарубежные рынки. В феврале-мае 2024 года ежемесячные объемы экспорта агропродукции достигли уровня более чем в 5 миллионов тонн. За четыре месяца из страны вывезли в общей сложности 22,2 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя. Достигнутый результат стал максимальным за последние шесть лет.