Турция приостановит импорт российской пшеницы с 21 июня. Анкара была в лидерах по покупке зерна

Турция сообщила о приостановке импорта российской пшеницы с 21 июня

В Минсельхозе Турции объявили о приостановке импорта российской пшеницы. Как сообщили в пресс-службе турецкого ведомства, ограничение начнет действовать 21 июня.

Предполагается, что данная мера будет действовать до 15 октября, но сроки могут быть скорректированы в зависимости от ситуации на рынке.

Временный запрет вводится для поддержки турецких производителей

На сайте министерства сообщили, что решение ограничить импорт пшеницы из России связан с желанием поддержать турецких производителей.

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

«Было решено принять и реализовать некоторые меры по внешней торговле, чтобы предотвратить влияние снижения цен на наших производителей из-за плотности поставок в период сбора урожая», — говорится в сообщении.

Также власти Турции намерены в связи с этим обеспечить поставки сырья, необходимые для экспорта, за счет внутреннего производства. Эта временная мера должна обеспечить стабильность рынка в летний сезон, когда цены на урожай существенно падают на фоне увеличения импорта пшеницы.

«Кроме того, нашим производителям по-прежнему будут предоставляться удобрения, дизельное топливо и сертифицированная семенная поддержка», — говорится на сайте турецкого министерства.

Zante, a cargo vessel carrying Ukrainian grain, transits Bosphorus, in Istanbul, Turkey November 2, 2022. . Фото: Umit Bektas / Reuters

Россия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире

Турция находится на втором месте по объемам импорта российской пшеницы, больше закупает только Египет. Также в топ импортеров входят Бангладеш, Пакистан и Алжир.

С 1 июля 2023 года Россия экспортировала более 60 миллионов тонн зерна. Как сообщил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, показатели прошлого сельскохозяйственного года были превышены более чем на 10 миллионов тонн.

Таким образом, Россия поставила новый рекорд в экспорте зерна: по пшенице рекорд побит на пять миллионов тонн, аналогичная ситуация с ячменем и кукурузой.

Россия приучает мировой рынок к тому, что она не только лидирует по экспорту пшеницы, но и может считаться надежным поставщиком других культур Эдуард Зернин председатель правления Союза экспортеров зерна

В марте в Минсельхозе России сообщили о намерении вдвое увеличить суммарные площади посевов под твердую пшеницу в стране в текущем году. Годом ранее этот показатель оценивался в 500 тысяч гектаров, теперь площадь может увеличиться до 1 миллиона.