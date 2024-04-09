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14:03, 9 апреля 2024Экономика

В Белоруссии внезапно запретили продажу российского чая. Что стало причиной?

Минздрав Белоруссии запретил продажу нескольких видов чая производства РФ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Белоруссии запретили продажу чая, производимого в России. Речь идет о нескольких видах чая в пакетиках. Как сообщили в Минздраве страны, причиной такого решения стало нарушение требований по микробиологическим показателям безопасности продукции.

Нарушения нашли в четырех видах торговых марок «Принцесса Канди» и «Гита», производителем которого является российское юрлицо ООО «Орими». В этих марках нашли плесень. При этом под запрет попали все марки чая, производимого этой компанией, их ввоз на территорию Белоруссии ограничен. В список запрещенных в том числе попали марки Greenfield, TESS, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», а также некоторые виды кофе Jardin и «Жокей», к которым претензий не возникло. Сейчас под контролем санитарных органов из продажи в магазинах страны изымают остатки партий этого чая.

В свою очередь, «Орими» проводит необходимые мероприятия, чтобы доказать стабильность производственных процессов и действенность системы контроля безопасности, добавили в белорусском Минздраве. Отмечается, что после предоставления необходимых доказательств ограничения на продажу продукции могут быть сняты.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российская компания прокомментировала запрет

Производитель товара отреагировал на решение властей, назвав такую меру чрезмерной.

По словам представителя «Орими», выявленные нарушения не являются систематическими. Также в компании обратили внимание на то, что плесень могла появиться из-за нарушения правил транспортировки или хранения уже после передачи чая в магазины Белоруссии. Поэтому, считает производитель, непонятно, кто должен отвечать за выявленные нарушения.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Не исключено, что плесень возникла из-за несоблюдения условий транспортировки или хранения продукции уже после передачи чая розничным продавцам в Белоруссии», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что провели консультацию с представителями Белоруссии и согласовали дальнейшие мероприятия, которые позволили бы снять запрет.

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«Орими» предпринимает меры для снятия запрета

Директор по корпоративным коммуникациям группы Мария Драбова в беседе с РИА Новости сообщила, что система контроля качества и безопасности продукции выстроена таким образом, что все требования безопасности соблюдаются неукоснительно.

Внедренная в ГК «Орими» система контроля качества и безопасности продукции обеспечивает неукоснительное соблюдение требований безопасности пищевой продукции по всем критериям, установленным Техническим регламентом и другими обязательными требованиями

Мария Драбовадиректор по корпоративным коммуникациям ГК «Орими»

Представители самой компании, а также компаний-импортеров провели консультации с экспертами и согласовали необходимые действия. «Мы надеемся, что постановление будет оперативно пересмотрено», — сказала Драбова.

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      Маргарита Миронова
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