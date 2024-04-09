В Белоруссии внезапно запретили продажу российского чая. Что стало причиной?
В Белоруссии запретили продажу чая, производимого в России. Речь идет о нескольких видах чая в пакетиках. Как сообщили в Минздраве страны, причиной такого решения стало нарушение требований по микробиологическим показателям безопасности продукции.
Нарушения нашли в четырех видах торговых марок «Принцесса Канди» и «Гита», производителем которого является российское юрлицо ООО «Орими». В этих марках нашли плесень. При этом под запрет попали все марки чая, производимого этой компанией, их ввоз на территорию Белоруссии ограничен. В список запрещенных в том числе попали марки Greenfield, TESS, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», а также некоторые виды кофе Jardin и «Жокей», к которым претензий не возникло. Сейчас под контролем санитарных органов из продажи в магазинах страны изымают остатки партий этого чая.
В свою очередь, «Орими» проводит необходимые мероприятия, чтобы доказать стабильность производственных процессов и действенность системы контроля безопасности, добавили в белорусском Минздраве. Отмечается, что после предоставления необходимых доказательств ограничения на продажу продукции могут быть сняты.
Российская компания прокомментировала запрет
Производитель товара отреагировал на решение властей, назвав такую меру чрезмерной.
По словам представителя «Орими», выявленные нарушения не являются систематическими. Также в компании обратили внимание на то, что плесень могла появиться из-за нарушения правил транспортировки или хранения уже после передачи чая в магазины Белоруссии. Поэтому, считает производитель, непонятно, кто должен отвечать за выявленные нарушения.
«Не исключено, что плесень возникла из-за несоблюдения условий транспортировки или хранения продукции уже после передачи чая розничным продавцам в Белоруссии», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что провели консультацию с представителями Белоруссии и согласовали дальнейшие мероприятия, которые позволили бы снять запрет.
«Орими» предпринимает меры для снятия запрета
Директор по корпоративным коммуникациям группы Мария Драбова в беседе с РИА Новости сообщила, что система контроля качества и безопасности продукции выстроена таким образом, что все требования безопасности соблюдаются неукоснительно.
Внедренная в ГК «Орими» система контроля качества и безопасности продукции обеспечивает неукоснительное соблюдение требований безопасности пищевой продукции по всем критериям, установленным Техническим регламентом и другими обязательными требованиями
Представители самой компании, а также компаний-импортеров провели консультации с экспертами и согласовали необходимые действия. «Мы надеемся, что постановление будет оперативно пересмотрено», — сказала Драбова.