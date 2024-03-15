Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию. Что может исчезнуть из магазинов?

Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ

Производители техники Electrolux и Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta) начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт. Опрошенные изданием «Коммерсантъ» продавцы уже допускают ситуацию, когда западные бренды исчезнут из продажи, а на их месте появятся турецкие и китайские товары.

Компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию. «Нарушение приводит к разрыву контракта», — рассказал один из ретейлеров. Отмечается, что запреты на перепродажу техники в Россию были замечены еще в 2022 и 2023 годах.

Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux подтвердил решение уйти с российского рынка еще в сентябре 2022 года. Позже российское подразделение компании запустило собственный бренд бытовой техники Vard.

Ограничения коснутся продаж товаров на маркетплейсах

По данным управляющего директора департамента «Крупная бытовая техника» «Марвел-Дистрибуции» Дмитрия Левина, компания Electrolux пытается блокировать размещение своих товаров даже на маркетплейсах. Однако, по данным специалиста, бренд все равно проигрывает конкуренцию другим западным компаниям, например, немецкой Bosch. «Уже к моменту ухода из страны [Electrolux] не занимала серьезных позиций на рынке», — объясняет Левин.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Однако и Bosch покидает Россию. Немецкий производитель бытовой техники, два года назад объявивший о приостановке своей деятельности в России, в первых числах марта начал искать покупателей на штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках. В декабре прошлого года стало известно, что немецкий производитель уволил 30 оставшихся в России менеджеров, занимавшихся продажей техники местным ретейлерам.

Лидером по итогам 2023 года на рынке бытовой техники стал китайский Haier. Европейские Electrolux и Bosch активно теряют свои позиции. Например, за год (с декабря 2022 по декабрь 2023-го) доля Electrolux в посудомоечных машинах в России упала с 5 процентов до менее одного процента в штуках. Похожая ситуация и у немецкого бренда: Bosch потерял за этот период более половины доли и занимает 8 процентов в сегменте посудомоечных машин в стране. В свою очередь китайский Haier увеличил свои продажи на 14 процентов.

Эксперты прогнозируют исчезновение популярных товаров

Один из топ-менеджеров российского ретейлера признался, что их площадка не продает товары Electrolux с самого начала специальной военной операции (СВО), то есть с февраля 2022 года. Он допускает и полное исчезновение оставшихся товаров, так как западные бренды всерьез блокируют их поставки через параллельный импорт.

Сейчас невыгодно искать специалистов по поставкам продукции, поставленной по параллельному импорту, так как конечная цена выходит дороже аналогов из других стран, соответственно, на этом невозможно заработать топ-менеджер

Директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев заявил, что общий ассортимент продукции увеличивается за счет турецких и китайских брендов, а также производителей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Проблемы с параллельным импортом были замечены давно. Еще год назад позиция властей Казахстана по борьбе с параллельным импортом в Россию привела к проблемам с поставками холодильников иностранных марок. Уже тогда ретейлеры снизили закупки техники LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других брендов, основные поставки которых шли из Казахстана и Узбекистана, где налажено их производство. Причиной стало ужесточение контроля на таможне, которое сделало процесс существенно дороже.

В России резко сократилось производство бытовой техники. По оценкам экспертов, в пятерку крупнейших производителей крупной бытовой техники и электроники, которые были локализованы в России, входили LG, Electrolux, Indesit, Bosch и Samsung. Все они объявили о приостановке поставок или о том, что поставили на паузу работу в России. На продукцию этих брендов в стране приходилось около 30-40 процентов продаж крупной бытовой техники в денежном и натуральном выражении в зависимости от категории.