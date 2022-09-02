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Electrolux подтвердила уход из России

Шведский производитель бытовой техники Electrolux объявил об уходе с российского рынка

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux подтвердил решение уйти с российского рынка. Бизнес будет передан местному руководству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что дочерняя компания будет продана, а убыток оценивается примерно 350 миллионов крон (около 35 миллионов долларов). «Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании», — пояснили в компании. Дочка продолжит обслуживать технику, которая ранее продавалась в стране.

Информация о грядущем уходе Electrolux из России появилась еще в начале июля. Тогда производитель объяснил, что продолжающиеся боевые действия на Украине и связанные с ними санкции западных стран делают невозможным продажу и обслуживание оборудования в средне- и долгосрочной перспективе.

Electrolux выпускает профессиональное оборудование для гостиниц, ресторанов, кафе, баров, прачечных под марками Electrolux, Zanussi, AEG, REX, McCulloch, Eureka и рядом других.

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Платон Щукин
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