Electrolux объявил об уходе из России

Компания по производству электротехники Electrolux объявила об уходе из России

Шведский производитель электротехники Electrolux Professional прекратит работу в России. Компания собирается продать бизнес топ-менеджменту российского подразделения, сообщает Reuters.

Пресс-служба производителя указала, что продолжающиеся боевые действия на Украине и связанные с ними санкции западных стран делают невозможным продажу и обслуживание оборудования в средне- и долгосрочной перспективе.

Оценка показала, что продолжение бизнеса в России в текущей ситуации невозможно. Затраты в размере 3,31 миллиона долларов, связанные с прекращением деятельности, будут отнесены в расходы во втором квартале.

Electrolux выпускает профессиональное оборудование для гостиниц, ресторанов, кафе, баров, прачечных по марками Electrolux, Zanussi, AEG, REX, McCulloch, Eureka и рядом других.